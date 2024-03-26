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Россия нанесла удар по базе штурмовой бригады «Лють» в Харькове

Российские войска поразили базу штурмбригады и танковое училище в Харькове

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Станислав Красильников/РИА Новости

В ходе ударов по расположенным в Харькове объектам Вооруженные силы России поразили базу штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины и танковое училище ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник агентства рассказал, что удар второй раз за три дня пришелся по Харьковскому национальному университету внутренних дел, где расположена база штурмбригады «Лють».

«Фиксировался сильный взрыв, большой столб черного дыма. После прилета — более десятка «скорых», квартал оцеплен», — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что минувшей ночью в Харькове наблюдались две волны ударов: первая — с часу до двух ночи, вторая — в половине четвертого утра. Электричество в городе выключили сразу после объявления воздушной тревоги.

25 марта стало известно, что в Харькове досрочно отключат отопление из-за нехватки электроэнергии.

Ранее власти Харькова сообщили о разрушении всех подстанций и ТЭЦ в городе.

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