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В Белгородской области обстреляли пожарную часть

«112»: три человека пострадали в результате обстрела пожарной части в Головчино

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МЧС России

Пожарную часть атаковали из реактивной системы залпового огня (РСЗО) в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, снаряд попал в ПСЧ-43 в селе Головчино. Пострадали двое пожарных и женщина, им оказывают медпомощь.

В результате прилета повреждены пожарное депо, четыре служебных автомобиля, частный дом и гражданская машина.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, по предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. При этом в одном частном домовладении выбиты окна, осколками посечены фасад, кровля и забор, а также припаркованный рядом легковой автомобиль. Кроме того, повреждения получила крыша одного из зданий сельхозпредприятия, заявил чиновник. Губернатор добавил, что оперативные службы работают на месте.

Ранее на Урале полиция задержала подростков, расстрелявших автомобиль.

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