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Российские военные предотвратили атаку ВСУ на Белгородскую область

Минобороны: силы ПВО сбили над Белгородской областью 13 снарядов RM-70 Vampire

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В ночь на 26 марта российские военные предотвратили террористическую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на территории Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire («Вампир»). Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Отмечается, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 реактивных снаряда в воздухе над российским регионом.

О 13 сбитых «воздушных целях» на подлете к Белгороду также сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате инцидента в поселке Дубовое пострадали два человека, у обоих диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, у одного из них — ранения головы и живота. Кроме того, повреждения получили несколько жилых домов.

В городе Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность в связи с атаками ВСУ.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавшую Белгород РСЗО Vampire.

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