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Российский фрегат обезвредил пиратов в Аравийском море

Фрегат «Маршал Шапошников» в ходе учений обезвредил пиратов в Аравийском море

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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» в ходе дальнего морского похода провел учение по противодействию пиратам в Аравийском море. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ, передает «Интерфакс».

Согласно легенде маневров, на первом этапе российские военные обнаружили подозрительное каботажное судно, которое не откликалось на радиозапросы фрегата. К судну направилась группа досмотра. Члены экипажа условного противника попытались дать отпор, но были задержаны.

На втором этапе учения артиллерийские расчеты «Маршала Шапошникова» отработали ликвидацию условных малогабаритных быстроходных суден, на которых вооруженные пираты хотели совершить нападение и захватить иностранное торговое судно.

На третьем этапе экипаж корабельного вертолёта Ка-27ПС морской авиации ТОФ провел воздушное патрулирование в заданном районе.

В настоящее время фрегат «Маршал Шапошников» продолжает выполнение миссии в Аравийском море.

Некоторое время назад стало известно, что самолеты США и военный корабль коалиции сбили пять беспилотных летательных аппаратов хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» в Красном море.

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