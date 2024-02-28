Российский фрегат обезвредил пиратов в Аравийском море

Фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» в ходе дальнего морского похода провел учение по противодействию пиратам в Аравийском море. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ, передает «Интерфакс».

Согласно легенде маневров, на первом этапе российские военные обнаружили подозрительное каботажное судно, которое не откликалось на радиозапросы фрегата. К судну направилась группа досмотра. Члены экипажа условного противника попытались дать отпор, но были задержаны.

На втором этапе учения артиллерийские расчеты «Маршала Шапошникова» отработали ликвидацию условных малогабаритных быстроходных суден, на которых вооруженные пираты хотели совершить нападение и захватить иностранное торговое судно.

На третьем этапе экипаж корабельного вертолёта Ка-27ПС морской авиации ТОФ провел воздушное патрулирование в заданном районе.

В настоящее время фрегат «Маршал Шапошников» продолжает выполнение миссии в Аравийском море.

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