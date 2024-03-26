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В США рассказали о доминирующем оружии России

Defense TV: планирующие авиабомбы РФ показали очень хорошие результаты

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Планирующие авиабомбы ВКС России демонстрируют впечатляющие результаты в боях с Вооруженными силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает американский канал Defense TV.

«Планирующие авиабомбы стали источником боли для Украины. Об этом свидетельствуют и недавние удары под Купянском. <…> Они стали особенно пугающими для ВСУ», — говорится в сообщении.

Аналитики подчеркнули, что такие снаряды, применяемые российскими военными в зоне СВО, показали отличные результаты. Дальность их полета может достигать семидесяти километров, что делает это оружие еще опаснее для противника.

Отмечается, что ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укреплениям противника, не рискуя попасть под огонь зенитных комплексов.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что планирующие авиабомбы, применяемые российскими Вооруженными силами, разрушают укрепленные позиции ВСУ и наносят серьезный ущерб противнику.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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