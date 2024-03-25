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Дрон атаковал легковой автомобиль у села Дорогощь в Белгородской области

Гладков: при атаке дрона ВСУ контужен пассажир автомобиля

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

У села Дорогощь Грайворонского городского округа дрон-камикадзе ВСУ атаковал легковой автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, инцидент произошел на подъезде к селу. Водитель автомобиля успел среагировать и уйти от прямого столкновения с БПЛА, но дрон сдетонировал при падении рядом с машиной.

Автомобиль посекло осколками. Водитель не пострадал, однако у пассажира — молодого парня — медики констатировали контузию и баротравму. В настоящее время бригада «скорой» везет его в городскую больницу №2 для оказания необходимой помощи.

25 марта дрон-камикадзе ВСУ атаковал «Газель» в Белгородском районе.

В тот же день губернатор Гладков заявил, что из-за обстрелов необходимо сократить число машин в Белгороде.

Ранее над Белгородской областью уничтожили более 20 реактивных снарядов ВСУ.

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