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Дрон со взрывчаткой атаковал автомобиль ВС России и застрял в стекле

Дрон ВСУ со взрывчаткой атаковал автомобиль ВС России и застрял в стекле

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Shutterstock

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать автомобиль российских военных. Видео, снятое из салона автомобиля, было опубликовано в Telegram-канале «НгП раZVедка».

«Бывает и такое, дрон влетел в лобовое стекло, но не сумел разрушить триплекс и застрял в стекле», — сказано в сообщении.

На кадрах видно беспилотник, застрявший в лобовом стекле автомобиля. Отмечается, что никто из военных не пострадал.

До этого сообщалось, что в Ростовской области стали применять зенитные установки с автоматами Калашникова АК-12 на шасси пикапов. Такие «тачанки» использовались во время отработки отражения налета дронов-камикадзе. Станок находится в кузове пикапа УАЗ и имеет три автомата. Преимущество такой системы заключается в быстроте наведения на низколетящие и наземные цели автоматического стрелкового оружия.

25 марта стало известно, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль в Белгородском районе.

Ранее МО РФ сообщило о сбитом дроне над Белгородской областью.

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