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Под Марьинкой Украине не хватает дронов, на их покупку скидываются бойцы

«Страна.ua»: под Марьинкой украинским войскам критически не хватает дронов

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Reuters

На Марьинском направлении боестолкновений Вооруженным силам Украины не хватает дронов, на их покупку приходится собирать деньги. Об этом со ссылкой на командира 206-го батальона Территориальной обороны Украины Романа Кулика сообщает издание «Страна.ua».

По словам Кулика, дефицит дронов приводит к потерям территории и личного состава. Кулик заявил, что при отсутствии разведывательных БПЛА командир не может полноценно командовать боем и видеть всю картину происходящего. Особенно украинским бойцам не хватает дронов с тепловизорами для ночного использования. Для их приобретения приходится собирать деньги.

24 марта авиация и артиллерия РФ уничтожили украинские склады боеприпасов и беспилотников. Кроме того, под удар попали четыре радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и одна станция радиоэлектронной борьбы.

22 марта российские войска нанесли удар по заводу, который делал дроны для ВСУ.

Ранее под Марьинкой в плен сдались почти два десятка украинских солдат.

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