Под Марьинкой Украине не хватает дронов, на их покупку скидываются бойцы

На Марьинском направлении боестолкновений Вооруженным силам Украины не хватает дронов, на их покупку приходится собирать деньги. Об этом со ссылкой на командира 206-го батальона Территориальной обороны Украины Романа Кулика сообщает издание «Страна.ua».

По словам Кулика, дефицит дронов приводит к потерям территории и личного состава. Кулик заявил, что при отсутствии разведывательных БПЛА командир не может полноценно командовать боем и видеть всю картину происходящего. Особенно украинским бойцам не хватает дронов с тепловизорами для ночного использования. Для их приобретения приходится собирать деньги.

24 марта авиация и артиллерия РФ уничтожили украинские склады боеприпасов и беспилотников. Кроме того, под удар попали четыре радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и одна станция радиоэлектронной борьбы.

22 марта российские войска нанесли удар по заводу, который делал дроны для ВСУ.

Ранее под Марьинкой в плен сдались почти два десятка украинских солдат.