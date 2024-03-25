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Российские военные пресекли атаку ВСУ на Ростовскую область

Минобороны: силы ПВО пресекли ракетные удары ВСУ по Ростовской области

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Wikimedia Commons

Российские военные пресекли воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

25 марта около 15.30 мск дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российским регионом две зенитные управляемые ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей.

Украинские войска целились на объекты. Что это были за объекты, не уточняется.

В этот же день оборонное ведомство сообщало, что российские системы ПВО сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью.

До этого губернатор региона Василий Голубев сообщал, что в ночь на 25 марта на трансформаторной подстанции Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) произошло возгорание. Никто не пострадал.

Еще одну атаку ВСУ с применением беспилотника российские военные предотвратили 17 марта.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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