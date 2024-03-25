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В Ростовской области отразили ракетную атаку

Губернатор Голубев: силы ПВО отразили ракетную атаку в Ростовской области

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Darko Vojinovic/AP

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, в регионе успешно отражена ракетная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, повреждения объектов не зафиксировано», — написал чиновник.

Он отметил, что в результате никто не пострадал.

Утром 25 марта в министерстве обороны России сообщили, что системы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью.

До этого губернатор региона Василий Голубев заявил, что ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) произошло возгорание.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.

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