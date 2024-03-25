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В Венгрии не поддержали план Франции по отправке войск на Украину

Глава МИД Сийярто: Венгрия никогда не пошлет войска на Украину

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Венгрия никогда не отправит свои войска и оружие на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях «Атомэкспо» в Сочи, передает РИА Новости.

По его словам, у Будапешта очень тверда позиция по этому поводу, для нее это красная линия.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Президент Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву предупредил, что ввод военного контингента стран Евросоюзу на Украину не изменит ситуацию на поле боя. В ответ на слова Макрона о «красных линиях» российский лидер заявил, что страны с такой позицией должны осознавать, что тогда и у Москвы в отношении них красных линий не будет.

Ранее Владимир Путин предупредил западную элиту о конце «бала вампиров».

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