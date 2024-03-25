Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские системы ПВО за сутки сбили 31 снаряд РСЗО «Вампир», «Ураган» и HIMARS

Минобороны: системы ПВО за сутки сбили 31 снаряд «Вампира», «Урагана» и HIMARS

close
100%
РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки смогли сбить 31 снаряд реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило министерство обороны России в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

По информации российского оборонного ведомства, снаряды были выпущены из РСЗО американского производства HIMARS, «Урагана» и «Вампира» чешского производства.

Кроме этого, по данным Минобороны, за сутки системы ПВО уничтожили 103 беспилотника.

Ранее министерство обороны России сообщало, что российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам в районе населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении, сумев улучшить тактическое положение.

До этого сообщалось, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами