Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки смогли сбить 31 снаряд реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило министерство обороны России в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

По информации российского оборонного ведомства, снаряды были выпущены из РСЗО американского производства HIMARS, «Урагана» и «Вампира» чешского производства.

Кроме этого, по данным Минобороны, за сутки системы ПВО уничтожили 103 беспилотника.

Ранее министерство обороны России сообщало, что российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам в районе населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении, сумев улучшить тактическое положение.

До этого сообщалось, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».