Киев может попросить ввода на Украину полноценного контингента НАТО. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал заместитель руководителя аппарата Союза добровольцев Донбасса, боец отряда «Центр» Дмитрий Джиникашвили. По его словам, чем хуже будет положение ВСУ, тем стремительнее в боевые действия будут вовлекаться войска западных стран.

«Все активнее и активнее будут присоединяться иностранцы к мероприятиям ВСУ по стабилизации линии боевого соприкосновения с вражеской стороны. И не исключен тот вариант, сценарий, когда в самом конце <...> власти Незалежной напрямую попросят о введении полноценного контингента под флагом западной коалиции», — сказал Джиникашвили.

При этом он подчеркнул, что для Вооруженных сил России с вводом официального контингента НАТО на Украину ничего не изменится.

В конце февраля Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Глава МИД Польши Радослав Сикорский позднее поддержал инициативу французского лидера. Он призвал союзников не бояться президента РФ Владимира Путина и добавил, что присутствие войск НАТО в зоне боевых действий не стоит считать «немыслимым».

Ранее в Латвии призвали Европу вернуть всеобщую воинскую повинность.