Пожар произошел на энергообъекте на юге Украины

Энергетический объект поврежден в Николаевской области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале сил обороны юга страны.

«В Николаевской области враг попал по энергетическому объекту, вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого стало известно, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры.

Также две электроподстанции получили повреждения на юге Украины после взрывов. В Одессе и Одесской области были увеличены периоды ограничения потребления электроэнергии.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.