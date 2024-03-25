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В подконтрольной ВСУ Херсонской области повредили объект критической инфраструктуры

Прокудин: в подконтрольной ВСУ части Херсонщины повреждена инфраструктура

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РИА Новости

В подконтрольной Киеву части Херсонской области повредили объект критической инфраструктуры. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава назначенной украинскими властями военной администрации региона Александр Прокудин.

При этом о каком объекте идет речь и насколько серьезные разрушения, он не уточнил. В регионе воздушную тревогу не объявляли.

Накануне в Кривом Роге вводили графики аварийного отключения света. Перед этим стало известно, что в Кривом Роге три раза за ночь на 24 марта произошли взрывы. При этом местные СМИ и паблики писали о серии взрывов в черте города.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Одессе приостановили работу городского электротранспорта.

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