Российские военные ударили по ВСУ в районе Курской области

Подразделения группировки российских войск «Запад» продолжают наносить огневое поражение Вооруженным силам Украины в приграничных с Курской областью поселениях. Об этом сообщило министерство обороны России.

По данным ведомства, российские военные нанесли удары с помощью боевых расчетов гаубиц «Мста-Б».

Российские регионы, граничащие с Украиной, неоднократно подвергались атакам диверсантов после начала СВО. В Минобороны заявляли, что все вражеские атаки были отражены.

22 марта Минобороны РФ сообщало, что российские военные в течение недели отразили все попытки диверсионных групп при поддержке Вооруженных сил Украины прорваться в приграничные районы Белгородской и Курской областей.

В министерстве уточняли, что только за неделю украинские войска на Белгородском направлении потеряли более 3 тысяч бойцов, семь танков, а также 15 единиц различной бронетехники и 17 автомобилей.

Накануне в Курской области был введен режим повышенной опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Путин назвал проукраинских диверсантов отребьем и пообещал им наказание без срока давности.