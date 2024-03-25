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Российские военные ударили по ВСУ в районе Курской области

Минобороны: ВС России продолжают атаки по ВСУ в районе у Курской области

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Павел Лисицын/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Запад» продолжают наносить огневое поражение Вооруженным силам Украины в приграничных с Курской областью поселениях. Об этом сообщило министерство обороны России.

По данным ведомства, российские военные нанесли удары с помощью боевых расчетов гаубиц «Мста-Б».

Российские регионы, граничащие с Украиной, неоднократно подвергались атакам диверсантов после начала СВО. В Минобороны заявляли, что все вражеские атаки были отражены.

22 марта Минобороны РФ сообщало, что российские военные в течение недели отразили все попытки диверсионных групп при поддержке Вооруженных сил Украины прорваться в приграничные районы Белгородской и Курской областей.

В министерстве уточняли, что только за неделю украинские войска на Белгородском направлении потеряли более 3 тысяч бойцов, семь танков, а также 15 единиц различной бронетехники и 17 автомобилей.

Накануне в Курской области был введен режим повышенной опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Путин назвал проукраинских диверсантов отребьем и пообещал им наказание без срока давности.

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