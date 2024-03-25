Украинский пленный заявил, что ВСУ мобилизуют инвалидов без ног и рук

Пленный украинский военнослужащий Николай Мозиль рассказал, что в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) мобилизуют инвалидов без ног и рук. Об этом он сообщил в видеоинтервью, распространенном Минобороны РФ.

Самого украинца мобилизовали 24 января 2024 года. По его словам, у него трое детей, однако на это ему в военкомате ответили, что «сейчас берут и без ноги, и без руки». К тому же многих врачей не было на месте и он не прошел медкомиссию до конца. «Но в военкомате сказали, что ничего страшного, если что-то заболит, то меня там подлечат», — сказал пленный.

Уже на фронте, сообщил Мозоль, командование предупредило его, что лучше не попадать в плен, а подорвать себя гранатой. «Проводник довел нас до точки наблюдения, посадил в подбитый БМП и пообещал поменять через трое суток. <...> Через трое суток к нам тихо подошли военнослужащие РФ и предложили сдаться в плен, если мы хотим жить. Мы побоялись подорвать себя и сдались», — отметил боец.

Уже в плену его удивило, что российские военные сначала предложили чай или кофе, а позже просто поесть. Мозиль подчеркнул, что все рассказы командования про российский плен оказались неправдой.

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