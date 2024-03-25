Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский пленный заявил, что ВСУ мобилизуют инвалидов без ног и рук

Пленный Мозиль: ВСУ мобилизуют инвалидов без ног и рук

close
100%
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Пленный украинский военнослужащий Николай Мозиль рассказал, что в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) мобилизуют инвалидов без ног и рук. Об этом он сообщил в видеоинтервью, распространенном Минобороны РФ.

Самого украинца мобилизовали 24 января 2024 года. По его словам, у него трое детей, однако на это ему в военкомате ответили, что «сейчас берут и без ноги, и без руки». К тому же многих врачей не было на месте и он не прошел медкомиссию до конца. «Но в военкомате сказали, что ничего страшного, если что-то заболит, то меня там подлечат», — сказал пленный.

Уже на фронте, сообщил Мозоль, командование предупредило его, что лучше не попадать в плен, а подорвать себя гранатой. «Проводник довел нас до точки наблюдения, посадил в подбитый БМП и пообещал поменять через трое суток. <...> Через трое суток к нам тихо подошли военнослужащие РФ и предложили сдаться в плен, если мы хотим жить. Мы побоялись подорвать себя и сдались», — отметил боец.

Уже в плену его удивило, что российские военные сначала предложили чай или кофе, а позже просто поесть. Мозиль подчеркнул, что все рассказы командования про российский плен оказались неправдой.

Ранее пленный солдат ВСУ заявил об отправленных в Авдеевку стариках и больных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами