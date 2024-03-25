Военные на Авдеевском направлении рассказали о сдвиге фронта

Фронт в зоне специальной военной операции на Авдеевском направлении сдвигается на запад. Об этом сообщило министерство обороны России, передает РИА Новости.

Как рассказал военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы «Мста-Б» 1-го армейского корпуса с позывным «Вирус», российские военные разбирают укрепрайоны и технику украинских войск, а также живую силу.

«Укрепы уже не такие сильные, как авдеевские. Потихоньку разбираем. Приходят с разведки цели, мы по ним отрабатываем. Фронт сдвигается на запад. Это понятно и по прицелам», — рассказал «Вирус».

24 марта Минобороны РФ сообщало, что российские военные за сутки отразили девять контратак штурмовых групп украинских войск на Авдеевском направлении и улучшили положение по переднему краю.

22 марта стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю на Авдеевском направлении потеряли свыше 2195 военных. По данным Минобороны РФ, украинская армия на этом направлении лишилась двух танков, 21 боевой бронированной машины, 65 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.

Ранее Минобороны РФ рассказало о поражении опорного пункта ВСУ.