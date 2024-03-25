Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РФ предупредила о возможной провокации Украины с химоружием

Постпред РФ при ОЗХО предупредил о возможной провокации Украины с химоружием

close
100%
Depositphotos

Постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин предупредил о том, что Украина может устроить провокацию с использованием химического оружия. Об этом пишут «Известия».

Тарабрин отметил, что сохраняется высокий риск того, что Киев нарушит законы ведения войны. При поддержке стран Запада Киев чувствует свою безнаказанность и может попытаться устроить провокацию, в том числе с использованием химического оружия.

«Учитывая, что для ВСУ ситуация на поле боя с каждым днем складывается все тяжелее, действия украинских неонацистов становятся агрессивнее. <...> Поэтому риск того, что Украина и дальше будет безнаказанно нарушать законы ведения войны, достаточно велик», — пояснил Тарабрин.

До этого Тарабрин говорил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила информацию о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) токсичных химикатов и тщательно проверит зафиксированные факты.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами