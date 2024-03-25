РФ предупредила о возможной провокации Украины с химоружием

Постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин предупредил о том, что Украина может устроить провокацию с использованием химического оружия. Об этом пишут «Известия».

Тарабрин отметил, что сохраняется высокий риск того, что Киев нарушит законы ведения войны. При поддержке стран Запада Киев чувствует свою безнаказанность и может попытаться устроить провокацию, в том числе с использованием химического оружия.

«Учитывая, что для ВСУ ситуация на поле боя с каждым днем складывается все тяжелее, действия украинских неонацистов становятся агрессивнее. <...> Поэтому риск того, что Украина и дальше будет безнаказанно нарушать законы ведения войны, достаточно велик», — пояснил Тарабрин.

До этого Тарабрин говорил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила информацию о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) токсичных химикатов и тщательно проверит зафиксированные факты.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.