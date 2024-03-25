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Группировка войск «Восток» уничтожила более 100 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

МО РФ: до 110 солдат ВСУ уничтожены на Южно-Донецком направлении

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Павел Лисицын/РИА Новости

Группировка войск «Восток» уничтожила до 110 украинских военных на Южно-Донецком направлении. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

По его словам, российские военные действовали при поддержке бомбардировочной авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных системам в районах Урожайного и Макаровки.

«Поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 31-й бригады национальной гвардии Украины, 128-й бригады территориальной обороны», — добавил Гордеев.

Помимо живой силы противника были уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, противотанковая пушка «Рапира», пять автомобилей и два беспилотника самолетного типа.

До этого французский телеканал LCI сообщал, что украинские военные деморализованы из-за атак российской армии, превосходящей их по вооружению.

Военнослужащие ВСУ подчеркивают, что их атакует технологически превосходящая армия, применяющая различный виды вооружения, включая планирующие бомбы.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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