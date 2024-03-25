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На Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры

В Одессе повреждена энергетическая инфраструктура

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Shutterstock

В Одессе повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом сообщает глава местной областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения энергетической инфраструктуры, в части Одессы нет электроснабжения», — написал Кипер.

До этого украинское издание «Страна» также писало о взрывах в Одессе.

Сообщалось, что в селе Победа Сумской области Украины получил повреждения объект энергетической инфраструктуры.

Кроме того, руководитель украинской госкомпании по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявлял, что повреждения нанесены наземной инфраструктуре одного из подземных газовых хранилищ на Украине.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Кривом Роге ввели графики аварийного отключения света.

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Операция на Украине
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