Во Франции рассказали о сложном положении ВСУ на поле боя

Украинские военные деморализованы из-за атак российской армии, превосходящей их по вооружению. Об этом сообщает телеканал LCI.

«Украинцы в сложном положении. Мы никогда не видели украинских военных в таком деморализованном состоянии, они никогда не были настолько неуверенными в своих силах», — заявила журналистка телеканала.

Военнослужащие ВСУ подчеркивают, что их атакует технологически превосходящая армия, применяющая различный виды вооружения, включая планирующие бомбы.

До этого украинский генерал-майор Виктор Николюк сообщил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте о том, что уходит с поста командующего подготовкой командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

По его словам, теперь он будет руководить одним из соединений украинской армии на одном из направлений в зоне боевых действий.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский представил доклад украинскому президенту Владимиру Зеленскому о состоянии войск, в котором уделил внимание кадровым перестановкам.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.