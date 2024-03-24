Россия сформирует на территории Украины буферные зоны (промежуточные территории общего нейтралитета) в целях предотвращения ракетных ударов. С таким заявлением выступил бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Будут созданы буферные зоны», — сообщил отставной военный.

Согласно его информации, размеры подобных зон будут соответствовать максимальному расстоянию, на которое способны лететь самые современные зарубежные ракеты.

«Больше не будет украинского государства», — утверждает бывший разведчик.

Риттер спрогнозировал, что все, кто заявлял о необходимости дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойное оружие, будут причастны к этому сценарию. Если бы страны Запада не стремились вооружить воюющую республику своими сокрушительными ударными системами, Украина могла бы продолжить существовать.

До этого бывший разведчик ВС США Тони Шаффер говорил, что Украина станет буферной зоной между Россией и Западом.

Ранее военный эксперт заявил, что буферная зона должна заканчиваться на польской границе.