Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли существенные потери украинским войскам на Херсонском направлении. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам главы региона, за минувшие семь дней ВСУ предприняли несколько попыток атаковать различные объекты на территории области посредством дронов и артиллерии. Самым мощным обстрелам подвергся Каховский округ.

ВС РФ проводили ответные удары, поражая военные объекты противника. Было ликвидировано более 300 солдат, 24 орудия и миномета, одна боевая бронированная машина, одна система ПВО, 181 беспилотник и 31 единица иной техники.

До этого сообщалось, что российские военные уничтожили над территорией Белгородской области несколько десятков реактивных снарядов, выпущенных со стороны Украины. Уточняется, что ВСУ пытались атаковать регион с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали село Цаповка в Белгородской области.