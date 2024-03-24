Путин рассказал, как у него спрашивали совет об операции военных ВС РФ в Приштине

Президент России Владимир Путин вспомнил, как во время событий в Югославии в 1999 году тогдашний начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Анатолий Квашнин интересовался его мнением по поводу захвата аэропорта «Слатина» в Приштине. Об этом глава государства рассказал в интервью для фильма «Белград» телеканала «Россия 1».

Как заявил Путин, который тогда занимал пост секретаря Совета безопасности Российской Федерации, на его вопрос к начальнику Генштаба о том, зачем необходимо захватить этот аэропорт, тот ответил: ясно, что нам придется оттуда когда-то уйти, но будет, чем торговаться. По его словам, Квашнин не рискнул согласовывать эту операцию военных ВС РФ с высшими должностными лицами, в том числе в Минобороны страны.

«Со мной он на этот счет, во всяком случае, разговаривал и спрашивал мое мнение. А я ему так и сказал: если считаешь целесообразным, так и делай», — вспомнил Путин.

В этом же фильме российский президент назвал бессмысленными рассуждения о судьбе Югославии при другой власти в РФ.

В 1999 году силы Североатлантического альянса совершили бомбардировки Союзной Республики Югославия (СРЮ). К этому привело вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии. Авиаудары НАТО продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. В ночь на 12 июня российские десантники осуществили марш-бросок на Косово, закрепив за собой зону ответственности в районе международного аэропорта «Слатина» (главный военный аэродром под Приштиной).

Ранее в Косово попросили США о помощи из-за России.