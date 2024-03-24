В Днепропетровской области Украины поврежден энергообъект

Глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Telegram-канале, что в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине был поврежден энергетический объект.

По его словам, без света остались более трех тысяч абонентов в Никополе и более 6,4 тысячи в районе. Он отметил, что энергоснабжение в районе якобы было восстановлено.

23 марта глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявлял, что в Никополе в результате взрывов повреждены объект инфраструктуры и линии электропередачи (ЛЭП).

Рано утром 22 марта российские военные нанесли массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в разных городах Украины. В Минобороны России назвали эти атаки «ударами возмездия».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме назвали удары по энергетической инфраструктуре Украины возмездием за Белгород.