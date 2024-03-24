ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Херсонском направлении

Российские минометчики уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Разведка постоянно передает новые цели, а минометчики в свою очередь в кратчайшее время приступают к нанесению огневых ударов по живой силе и лодкам противника», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что противник ежедневно пытается высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра. При каждой попытки продвижения противника, у минометчиков есть лишь несколько минут для того, чтобы вычислить цель и нанести удар.

Сообщается, что после получения цели расчет 120-миллиметрового миномета 2Б11 занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и точным огнем поразил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра.

До этого тульские десантники сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Северском направлении.

Расчет СПГ-9 «Копье» несколькими выстрелами поразил группу пехоты противника. В военном ведомстве добавили, что после окончания боевой работы расчет оперативно замаскировал гранатомет и убыл в укрытие.

Незадолго до этого ВС России нанесли ракетный удар по Николаевскому машиностроительному заводу «Зоря» — «Машпроект» на Украине. Как сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев, над городом витал сильный запах гари.

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