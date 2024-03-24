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Группировка «Центр» поразила четыре опорных пункта ВСУ

Группировка «Центр» сообщила о поражении тяжелыми огнеметами опорных пунктов ВСУ

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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Группировка «Центр» поразила тяжелыми огнеметными системами четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«Нанесено огневое поражение по выявленным целям ВСУ: опорным пунктам, позициям полевой артиллерии и районам сосредоточения живой силы и огневых средств», — говорится в сообщении.

Уточняется, что удар был нанесен по четырем опорным пунктам ВСУ в районах населенного пункта Бердычи и Семеновка. Сообщается, что потери в живой силе у противника составили до 350 военнослужащих.

Кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины и пять автомобилей, а также гаубица М119 и 120-мм миномет.

До этого сообщалось, что был нанесен массированный удар по Украине: 63 дрона и 88 ракет атаковали девять регионов страны. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там возник пожар. Харьков остался без электричества.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении села Тоненькое в ДНР.

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