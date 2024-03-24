Группировка «Центр» поразила четыре опорных пункта ВСУ

Группировка «Центр» поразила тяжелыми огнеметными системами четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«Нанесено огневое поражение по выявленным целям ВСУ: опорным пунктам, позициям полевой артиллерии и районам сосредоточения живой силы и огневых средств», — говорится в сообщении.

Уточняется, что удар был нанесен по четырем опорным пунктам ВСУ в районах населенного пункта Бердычи и Семеновка. Сообщается, что потери в живой силе у противника составили до 350 военнослужащих.

Кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины и пять автомобилей, а также гаубица М119 и 120-мм миномет.

До этого сообщалось, что был нанесен массированный удар по Украине: 63 дрона и 88 ракет атаковали девять регионов страны. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там возник пожар. Харьков остался без электричества.

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