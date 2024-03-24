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На большей части Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога

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Shutterstock/lunopark

Воздушная тревога объявлена ночью в Киеве и почти на всей территории Украины. Об этом говорят данные официального сайта по оповещению населения Министерства цифровой трансформации.

Согласно данным онлайн-карты, в 04:41 мск в красной зоне оказались почти все области, кроме Волынской, Закарпатской и Ровненской.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области.

После этого сообщалось, что в городе Кривой Рог третий раз за ночь фиксируются взрывы.

Согласно данным российского Минобороны, ВС РФ начали наносить удары по объектам украинской инфраструктуре в октябре 2022 года, после теракта на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, зачастую на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, обстрелы ведутся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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