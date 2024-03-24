Полиция Севастополя вычислит жителей, снимавших работу ПВО

Всех, кто выкладывал видео работы ПВО во время ракетной атаки на Севастополь, вычисляют правоохранительные органы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Ну а тех, кто выкладывал видео работы ПВО, которое уже полетело по укропабликам, уже вычисляют органы. Это уголовно наказуемо», — написал он.

В городе работали средства ПВО, которые сбивали ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Осколки от снарядов падали на город, что привело к гибели 65-летнего местного жителя. Ранения получили еще четыре человека. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь, отметил Развожаев.

До этого сообщалось, что средства ПВО сбили десять ракет над Севастополем.

Незадолго до этого сообщалось, что в результате атаки ВСУ в районе улицы Щербака ребенок получил осколочное ранение.

Ранее губерантор Севастополя объяснил громкие звуки в городе.