Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) заявил о нападении на судно у берегов Йемена. Об этом сообщает ТАСС.

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 23 морских милях к востоку от города Аль-Муха в Йемене», — следует из сообщения.

Отмечается, что власти занимаются расследованием обстоятельств происшествия. Центр также сообщил, что нападение произошло в 14:35 по московскому времени.

17 марта UKMTO при британских военно-морских силах сообщило, что получило информацию о нападении на судно. Это произошло в 85 морских милях (157,4 километра) к востоку от йеменского порта Адена. Власти начали расследование. Инцидент классифицируется как нападение. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

До этого член политбюро движения «Ансар Аллах» Али аль-Кахумхотят заявил о своем желании утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря и разрушить концепцию однополярного мира. Он уточнил, что если США и ЕС ослабеют, то уже не смогут поддерживать нынешнее мироустройство.

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