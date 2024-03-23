В Липецкой области объявлен отбой воздушной опасности

В Липецкой области отменен режим воздушной опасности, введенный ранее из-за замеченных вблизи региона беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил липецкий губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Внимание! Отбой «Воздушной опасности», — говорится в сообщении.

Соответствующий режим вводился около 11 утра.

Незадолго до этого режим опасности атаки беспилотного летательного аппарата был отменен в Воронежской области. Он был введен в регионе в 22.26 накануне, 22 марта.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область, в результате один мирный житель получил ранение. Также рано утром 23 марта в регионе был объявлен режим опасности из-за возможной атаки беспилотников.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».