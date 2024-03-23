В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

В Липецкой области введен режим воздушной опасности из-за замеченных вблизи региона беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил липецкий губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, все силы и средства приведены в повышенную готовность.

Артамонов призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Он заверил, что сигнал носит информационный характер, введенный режим не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона.

Население призвали проверять информацию в официальных каналах правительства Липецкой области и МЧС, а также на телеканале «Липецкое время».

Незадолго до этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область, в результате один мирный житель получил ранение. Также рано утром 23 марта в регионе был объявлен режим опасности из-за возможной атаки беспилотников.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».