Десантники группировки «Днепр» сбили три БПЛА ВСУ на одном из направлений

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) российских десантников группировки войск «Днепр» уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России, передает РИА Новости.

«Расчеты ПВО подразделений российских десантников, используя для прикрытия с воздуха ПЗРК «Верба» и ЗРК «Стрела-10», уничтожили три украинских разведывательных БПЛА, среди которых были беспилотники «Валькирия», «Фурия» и «Лелека-100». Для пусков ракет бойцами ВДВ использовались временные и основные стартовые позиции», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны России сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 23 марта перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами Российской Федерации.

До этого стало известно, что система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над Почепским районом Брянской области.

Ранее Минобороны РФ рассказало о поражении опорного пункта ВСУ.