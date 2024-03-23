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Беспилотник атаковал Оскольский электрометаллургический комбинат

Оскольский электрометаллургический комбинат подвергся атаке БПЛА

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Shutterstock

Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) был атакован беспилотником самолетного типа в ночь на субботу. Об этом сообщается на странице комбината в соцсети «ВК».

«Повреждений оборудования и пострадавших нет. Комбинат продолжает работу в штатном режиме», — сказано в сообщении ОЭМК.

Оскольский электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова — металлургическое предприятие компании «Металлоинвест».

До этого стало известно, что беспилотные летательные аппараты атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и попытались напасть на Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, жертв и пострадавших нет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити».

Ранее системы ПВО уничтожили беспилотник над Почепским районом Брянской области.

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Атаки БПЛА на Россию
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