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Российские военные пресекли попытку атаки ВСУ на Брянскую область

Богомаз: системы ПВО сбили четыре беспилотника над Брянкой областью

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Global Look Press

Российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины беспилотным летательным аппаратом совершить теракт в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Кроме того, еще три беспилотника самолетного типы были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) над Карачевским и Выгоничским районами, поделился чиновник.

По его словам, никто не пострадал. Оперативные и экстренные службы приступили к работе.

Министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО в ночь на 23 марта перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Белгородской, над Воронежской и Саратовской областями.

Около 6 утра Богомаз сообщал, что система ПВО сбила вражеский дрон над Почепским районом Брянской области.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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