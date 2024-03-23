Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МО опубликовало кадры уничтожения украинских бойцов у границ Белгородской области

МО РФ: опубликованы новые кадры уничтожения ВСУ у границ Белгородской области

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Новые записи уничтожения украинских бойцов у границ Белгородской области были опубликованы министерством обороны Российской Федерации (МО). Видео опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.

С начала марта несколько попыток прорваться на российскую территорию были сорваны.

Как говорит командир российского взвода на видео, «все вражеские диверсионно-разведывательные группы, стремившиеся проникнуть на приграничную территорию России, были отброшены с значительными потерями».

Минобороны сообщило, что артиллерийские расчеты группировки, обеспечивающей безопасность государственной границы, активно вели контрбатарейную борьбу, успешно обнаруживая и уничтожая огневые позиции украинских военных круглосуточно.

С начала специальной военной операции украинские диверсанты несколько раз предпринимали попытки атаковать граничащие с Украиной регионы России. Первая атака произошла 2 марта 2023 года — «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) заявил о рейде в селах Любечане и Сушаны Брянской области.

Одной из самых крупных атак стало проникновение РДК на территорию Белгородской области 4 июня 2023 года.

Ранее СМИ написали, что ВСУ оголили фронт из-за попыток вторгнуться в Россию.

Все новости на тему:
Атаки ДРГ на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами