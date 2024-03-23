МО опубликовало кадры уничтожения украинских бойцов у границ Белгородской области

Новые записи уничтожения украинских бойцов у границ Белгородской области были опубликованы министерством обороны Российской Федерации (МО). Видео опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.

С начала марта несколько попыток прорваться на российскую территорию были сорваны.

Как говорит командир российского взвода на видео, «все вражеские диверсионно-разведывательные группы, стремившиеся проникнуть на приграничную территорию России, были отброшены с значительными потерями».

Минобороны сообщило, что артиллерийские расчеты группировки, обеспечивающей безопасность государственной границы, активно вели контрбатарейную борьбу, успешно обнаруживая и уничтожая огневые позиции украинских военных круглосуточно.

С начала специальной военной операции украинские диверсанты несколько раз предпринимали попытки атаковать граничащие с Украиной регионы России. Первая атака произошла 2 марта 2023 года — «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) заявил о рейде в селах Любечане и Сушаны Брянской области.

Одной из самых крупных атак стало проникновение РДК на территорию Белгородской области 4 июня 2023 года.

Ранее СМИ написали, что ВСУ оголили фронт из-за попыток вторгнуться в Россию.