В РФ продлили назначение выплат участникам СВО без подачи заявлений

Правительство России пролонгировало на 2024 год ежемесячную материальную выплату участникам специальной военной операции (СВО) без подачи заявления. Соответствующий документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Таким образом, назначение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) без подачи заявлений ветеранам СВО распространяется на каждого участника операции, предоставившего военное удостоверение единого образца.

Уточняется, что постановление распространяется на правовые отношения, возникшие с 1 января текущего года.

Незадолго до этого глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что в стране внедряются электронные удостоверения ветерана боевых действий, позволяющие участникам специальной военной операции получать выплаты в беззаявительном порядке. С их помощью участники СВО смогут в беззаявительном порядке получать выплаты по линии военного ведомства, а также положенные им федеральные и региональные выплаты, специальные привилегии банков и другие льготы и услуги.

Ранее в Минобороны объяснили порядок выплат компенсаций военным пенсионерам-участникам СВО.