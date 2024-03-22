Депутат назвал слухами сообщения о новой волне мобилизации в России

Депутат Госдумы РФ, член комитета по обороне Виктор Заварзин заявил, что сообщения о новой волне мобилизации являются слухами. Об этом он сообщил Telegram-каналу «Подъем».

«Я не располагаю такими данными, что будет какая-то мобилизация. У нас есть еще от той частичной мобилизации, которая была, дополнительный резерв. У нас есть большая группа контрактников. Пока так вопрос не стоит», — сказал Заварзин.

По его словам, если появится дополнительная информация, то он об этом сообщит.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «приказ», подписанный от имени министра обороны РФ Сергея Шойгу о мобилизации после выборов российского президента, является фейком. По его словам, никакой новой мобилизации в стране проводить не планируется.

Как отмечает RTVI, фото документа начало распространяться в соцсетях и мессенджерах в начале марта, он подписан «от имени Шойгу» 6 марта. В нем утверждается, что в срок до 1 июня военным комиссариатам необходимо организовать дополнительный призыв 300 тысяч граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Ранее Путин заявлял, что сейчас нет необходимости во второй волне мобилизации.