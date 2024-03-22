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В НАТО рассказали о будущих проблемах с эксплуатацией F-16 на Украине

Глава комитета НАТО: запчасти для F-16 могут закончиться у ВСУ через две недели

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Lewis Joly/AP

Запчасти для истребителей F-16, которые Запад планирует отправить на Украину уже в этом году, могут закончиться в течение двух недель, если не наладить логистику поставок. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, сообщает «Страна.ua».

«Если вы очень много летаете, как это происходит в условиях войны, вам нужны эти запчасти. Вы должны быть уверены, что эти запчасти будут произведены в нужном количестве», – предупредил Бауэр.

По его словам, F-16 отличаются от тех самолетов, которые сейчас использует Украина. Запчасти в них необходимо заменять через определенное количество летных часов, а не тогда, когда они уже выйдут из строя.

Бауэр отметил, что новые самолеты повлияют на ситуацию на поле боя, отметив при этом, что российские военные тоже готовятся к их появлению.

На днях агентство Reuters сообщило, что Нидерланды собираются передать ВСУ первые американские истребители F-16 во второй половине 2024 года.

До этого сообщалось, что страны Запада планируют передать Украине американские истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon в июле 2024 года.

Ранее пророссийский подпольщик рассказал, что ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16.

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