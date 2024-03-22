В Сербии обвинили НАТО в поражении международного права

Бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году стали причиной поражения международного права и привели ко всем последующим гуманитарным кризисам. С таким заявлением выступил министр обороны Сербии Милош Вучевич, сообщает РИА Новости.

«24 марта 1999 года нависло огромное горе из-за страданий суверенного независимого государства. <...> Ясно всем, что в тот день международное право поражено», – заявил Вучевич, выступая на международной конференции «Да не будет забыто!», приуроченной к 25-летию начала агрессии НАТО.

Министр отметил, что события 1999 года в Югославии стали историческим событием, которое привело к падению справедливости и морали. По его словам, все последующие гуманитарные кризисы стали возможными после бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия.

В феврале президент Сербии Александар Вучич заявил, что повторение бомбардировок Сербии войсками альянса, как 1999 году, теперь невозможно благодаря оснащению армии страны современными средствами противовоздушной обороны.

Ранее в Сербии назвали причину нежелания вступать в НАТО.