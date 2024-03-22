Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ганчев призвал украинцев задавать вопрос «за что?» руководству Украины

Ганчев: украинцам стоит задавать вопросы Киеву после удара по энергообъектам

close
100%
Виктор Антонюк/РИА Новости

После удара российской армии по энергетическим объектам Украины вопросы о том, почему так случилось, украинцам стоит задавать киевским властям. К такому выводу пришел глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Тем, кто все еще задается вопросом «а нас за що?», нужно задать этот вопрос прежде всего киевскому режиму», — утверждает он.

По мнению Ганчева, большая часть граждан Украины понимает изначальную причину нанесения разрушительных ударов по энергообъектам Харькова, в результате которых в городе обрушилось электроснабжение и начались перебои с водой.

При этом направление претензий в адрес властей России бесполезно, полагает глава региональной ВГА.

«(Киев) спонсирует и поощряет хаотичные удары по домам и скоплениям мирных граждан в российских городах», — резюмировал Ганчев.

Рано утром 22 марта российские военные нанесли массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в разных городах Украины. В Минобороны России назвали эти атаки «ударами возмездия».

Ранее российские военные нанесли удар по нефтебазе ВСУ в Харькове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами