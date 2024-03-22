Ганчев призвал украинцев задавать вопрос «за что?» руководству Украины

После удара российской армии по энергетическим объектам Украины вопросы о том, почему так случилось, украинцам стоит задавать киевским властям. К такому выводу пришел глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Тем, кто все еще задается вопросом «а нас за що?», нужно задать этот вопрос прежде всего киевскому режиму», — утверждает он.

По мнению Ганчева, большая часть граждан Украины понимает изначальную причину нанесения разрушительных ударов по энергообъектам Харькова, в результате которых в городе обрушилось электроснабжение и начались перебои с водой.

При этом направление претензий в адрес властей России бесполезно, полагает глава региональной ВГА.

«(Киев) спонсирует и поощряет хаотичные удары по домам и скоплениям мирных граждан в российских городах», — резюмировал Ганчев.

Рано утром 22 марта российские военные нанесли массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в разных городах Украины. В Минобороны России назвали эти атаки «ударами возмездия».

Ранее российские военные нанесли удар по нефтебазе ВСУ в Харькове.