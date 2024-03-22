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Необычную самоходку с «Васильком» обнаружили в зоне спецоперации

«РГ»: в зоне спецоперации заметили вооруженный минометом «Василек» грузовик УАЗ

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Минобороны РФ

Грузовик УАЗ-3303, оснащенный автоматическим минометом 2Б9 «Василек», заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в рядах Вооруженных сил России. Об этом сообщает «Российская газета» («РГ»).

«Бойцы одного из подразделений армии России обзавелись необычной колесной самоходной артиллерийской установкой», — отмечается в статье.

Малотоннажный грузовик повышенной проходимости, который именуют «Головастиком», оснастили автоматическим минометом на специальной подставке 2Б9 «Василек».

Согласно информации издания, раньше ничего похожего в зоне СВО не замечали.

«Машина получилась легкой и маневренной, обладающей высокой проходимостью», — говорится в материале.

Незадолго до этого пресс-служба министерства обороны России сообщала, что группировка войск «Восток» Вооруженных сил России взяла под контроль поселок Мирное, расположенный в Запорожской области.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по украинским позициям.

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