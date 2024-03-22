Украинские солдаты все чаще стали сдаваться в плен и отказываться выполнять приказы из-за трудного положения Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет газета Asia Times.

Согласно информации издания, один взвод ВСУ уже сдался в плен российской армии при условии, что украинские солдаты не будут участвовать ни в каком обмене с Украиной, так как они уверены, что попадут либо в тюрьму, либо их вновь отправят воевать.

«НАТО не может спасти Украину от поражения, и европейские лидеры опасаются того, что произойдет дальше», — указывается в материале.

В статье отмечается, что Киев оперативно приближается к моменту, когда ВСУ и/или гражданское население, должны будут определить, отвечает ли участие в вооруженном конфликте с Россией национальным интересам республики.

Некоторое время назад глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал чистку в рядах ВСУ, опасаясь бунта.

Ранее политолог заявил о назревающем бунте в рядах ВСУ из-за Авдеевки.