Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленскому доложили о бунте украинской армии на передовой

Asia Times: солдаты ВСУ активно сдаются в плен и отказываются выполнять приказы

close
100%
Kuba Stezycki/Reuters

Украинские солдаты все чаще стали сдаваться в плен и отказываться выполнять приказы из-за трудного положения Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет газета Asia Times.

Согласно информации издания, один взвод ВСУ уже сдался в плен российской армии при условии, что украинские солдаты не будут участвовать ни в каком обмене с Украиной, так как они уверены, что попадут либо в тюрьму, либо их вновь отправят воевать.

«НАТО не может спасти Украину от поражения, и европейские лидеры опасаются того, что произойдет дальше», — указывается в материале.

В статье отмечается, что Киев оперативно приближается к моменту, когда ВСУ и/или гражданское население, должны будут определить, отвечает ли участие в вооруженном конфликте с Россией национальным интересам республики.

Некоторое время назад глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал чистку в рядах ВСУ, опасаясь бунта.

Ранее политолог заявил о назревающем бунте в рядах ВСУ из-за Авдеевки.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами