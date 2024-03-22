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В МИД Швеции предупредили о длительном конфликте НАТО и Евросоюза с Россией

Глава МИД Швеции Билльстрем: НАТО и ЕС ждет длительный конфликт с Россией

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

НАТО и Европейский союз ожидает длительный конфликт с Россией. Об этом глава министерства иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем сообщил в интервью изданию Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) (DW).

«Нас ждет длительный конфликт с Россией. Это касается НАТО и Евросоюза», — сказал он.

Министр призвал Европу готовиться к такому варианту развития событий. Он подчеркнул, что в первую очередь это касается стран Балтии и Польши.

По словам Билльстрема, Швеция готова отправить часть своего механизированного батальона в Латвию, а также укрепить защиту находящегося в Балтийском море острова Готланд.

Накануне глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявлял, что страны Североатлантического альянса готовы к потенциальному столкновению с Россией. По его словам, с 2019 года страны НАТО стали возвращаться к концепции коллективной безопасности, изменив оборонную стратегию, планирование, и реформировав силы для выполнения задач.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что НАТО хочет открыть второй фронт против России в Закавказье.

Ранее Макрон допустил проведение наземной операции против России.

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