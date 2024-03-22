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Власти ЛНР рассказали, сколько человек остались без света после обстрелов ВСУ

Правительство ЛНР: более 52 тыс. абонентов остались без света после обстрела ВСУ

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Shutterstock/Creative Cat Studio

В Луганской народной республике (ЛНР) более 52 тысяч абонентов остались без электричества после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал правительства региона.

«ВСУ обстреляли одну из подстанций в районе Первомайска. В результате без энергоснабжения остались более 52 тысяч абонентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что частично оказались обесточены абоненты в городах Ирмино, Стаханов, Первомайск, Кировск, полностью обесточены поселки Голубовское, Борщеватое, Березовское, Горское, Золотое и Золотое-5.

До этого Telegram-канал администрации Лисичанска сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автобус с рабочими в Лисичанске в Луганской народной республике (ЛНР). Рабочие получили порезы от осколков стекла, серьезных травм никто не получил.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что украинские войска усиливают оборону в районе Северска в Донбассе.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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