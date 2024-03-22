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Более тысячи шахтеров на Украине остались под землей из-за проблем с электричеством

УНН: часть шахт на Украине остались без электроснабжения после ударов ВС РФ

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Shutterstock

Некоторые шахты в Днепропетровской области Украины и в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР) остались без электричества. Об этом сообщило украинское агентство УНН.

Журналисты пояснили, что более тысячи шахтеров оказались под землей в Донецкой и Днепропетровской областях из-за отключения элеткроэнергии.

Россия 22 марта нанесла удары по украинским объектам энергосистемы. В некоторых регионах либо нет электричества, либо введен режим аварийных отключений. У жителей также перебои с водой, интернетом и мобильной связью. Запорожской АЭС грозит блэкаут. Глава «Укргидроэнерго» заявил, что крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС остановила работу после пожара и повреждений. В Госдуме ночную атаку назвали местью за обстрелы Белгорода и приграничных территорий.

Глава энергокомпании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий в эфире телемарафона заявил, что энергосистема Украины подверглась крупнейшей атаке за все время. Он добавил, что больше всего повреждений получили объекты в Харькове. Также Кудрицкий подчеркнул, что риска прорыва дамбы ДнепроГЭС нет.

Ранее стало известно, что целями ударов РФ по Украине стали объекты украинской разведки.

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