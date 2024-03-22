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Опубликовано видео удара России по ДнепроГЭС

В соцсетях опубликовали видео ракетных ударов России по ДнепроГЭС

В социальных сетях пользователи начали публиковать видео, на которых запечатлены ракетные удары по Днепровской ГЭС (ДнепроГЭС), крупнейшей гидроэлектростанции Украины. На них показан полет снарядов и их попадание в инфраструктуру ГЭС, что привело к возникновению пожара.

В одном из роликов, записанных очевидцем, показана траектория полета ракет, после попадания которых заметна яркая вспышка и взрыв. Вскоре после первых ударов на территории ГЭС начался пожар, и станция приостановила работу в результате полученных повреждений.

При этом глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота рассказал, что были зафиксированы прямые попадания в ГЭС-1 и ГЭС-2. В результате вторая часть ГЭС сейчас в критическом состоянии, а первая перестала работать, но все еще способна отрабатывать уже поступившую воду, уточнил он.

По словам Сироты, пока угрозы прорыва плотины нет, но специалистам потребуется восстановить машинный зал и электрическое оборудование внутри гидроэлектростанции, что потребует значительных ресурсов и времени.

Рано утром 22 марта Россия нанесла удары по украинским объектам энергосистемы в разных городах страны. Под обстрелы попали не только Днепровская ГЭС, но также Хмельницкий, Николаев, Кривой Рог и столица Украины, Киев.

ДнепроГЭС — гидроэлектростанция на реке Днепр в подконтрольном Украине городе Запорожье на юге страны.

Ранее были перечислены потери Украины после ударов России по энергообъектам.

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