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Местный депутат заявил, что все удары по Харькову пришлись по энергообъектам

Депутат Скорик: все 17 ракетных ударов по Харькову пришлись на энергообъекты

Депутат областного совета Алексей Скорик в эфире украинского телеканала «Киев24» рассказал, что все 17 ударов по Харькову пришлись по объектам энергетической инфраструктуры.

«Все они (ракетные удары. — «Газета.Ru») были нацелены исключительно на энергоинфраструктуру города Харькова и Харьковской области», — пояснил Скорик.

До этого глава энергокомпании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий в эфире телемарафона заявил, что энергосистема Украины подверглась крупнейшей атаке за все время.

По его словам, использовались комбинированные средства поражения. Удары пришлись по разным регионам Украины, по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям.

Также в Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

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