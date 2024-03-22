ФСБ показала видео боя и ликвидации украинского агента, готовившего теракт в Бердянске

ФСБ сняла на видео ликвидацию в Запорожской области украинского агента и найденный в его доме тайник. Видео опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники спецназа ФСБ заходят на территорию частного домовладения. На земле лежит тело украинского агента. Он пытался оказать вооруженное сопротивление, из-за чего его пришлось ликвидировать. В доме у мужчины нашли фрагменты взрывчатых веществ, а также пульт для дистанционного подрыва.

В ведомстве уточняли, что этот агент также был причастен к расправе над офицером Минобороны России, совершенной в октябре 2023 года. Было использовано взрывное устройство.

Сообщается, что мужчину пытались задержать накануне выборов президента РФ. Подозреваемый пытался воспользоваться тайником с вооружением, чтобы устроиться новый теракт.

До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Пензы, который подозревается в передаче разведке Украины информации о российских военнослужащих — участниках СВО.

Отмечается, что мужчина установил по телефону контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и заявил о готовности оказывать ему помощь. Он сообщил украинской стороне личные данные российских военных, которые находятся в зоне СВО.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге мужчины, готовившего теракт в войсковой части.