Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСБ показала видео боя и ликвидации украинского агента, готовившего теракт в Бердянске

ФСБ опубликовала видео с ликвидацией агента Киева в Запорожье

ФСБ сняла на видео ликвидацию в Запорожской области украинского агента и найденный в его доме тайник. Видео опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники спецназа ФСБ заходят на территорию частного домовладения. На земле лежит тело украинского агента. Он пытался оказать вооруженное сопротивление, из-за чего его пришлось ликвидировать. В доме у мужчины нашли фрагменты взрывчатых веществ, а также пульт для дистанционного подрыва.

В ведомстве уточняли, что этот агент также был причастен к расправе над офицером Минобороны России, совершенной в октябре 2023 года. Было использовано взрывное устройство.

Сообщается, что мужчину пытались задержать накануне выборов президента РФ. Подозреваемый пытался воспользоваться тайником с вооружением, чтобы устроиться новый теракт.

До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Пензы, который подозревается в передаче разведке Украины информации о российских военнослужащих — участниках СВО.

Отмечается, что мужчина установил по телефону контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и заявил о готовности оказывать ему помощь. Он сообщил украинской стороне личные данные российских военных, которые находятся в зоне СВО.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге мужчины, готовившего теракт в войсковой части.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами